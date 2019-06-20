، الأربعاء المقبل.. "جبال الحشر" تحتضن أضخم ملتقى شبابي بالداير ،

تواصل اللجان المنظمة استعداداتها لانطلاق الملتقى الشبابي الأول بجبال الحشر 2019، والذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بجبال الحشر، بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية والأهلية بمحافظة الداير.
وينطلق الملتقى يوم الأربعاء القادم 23 من شهر شوال لعام 1440 هـ، برعاية كريمة من سعادة محافظ الداير الأستاذ نايف بن ناصر بن لبدة، وذلك في الملعب الرئيسي لشباب جبال الحشر، بحضور عدد من المسؤولين والمشايخ والأهالي.
وسيشهد الملتقى العديد من الفعاليات المتنوعة والهادفة ومن أبرزها: دورة أمير منطقة جازان الرياضية بجبال الحشر في نسختها الخامسة، ودورة كرة القدم للناشئين، واختراق الضاحية، وهايكنج السعودية، وحملة للتبرع بالدم لمصابي الحد الجنوبي، وعيادة مكافحة التبغ، وأمسيات شعرية، وعروض الفرقة الشعبية وغيرها من الفعاليات.
الأربعاء المقبل.. "جبال الحشر" تحتضن أضخم ملتقى شبابي بالدايرعبدالرحمن السلماني الخليج 365 2019-06-20
تواصل اللجان المنظمة استعداداتها لانطلاق الملتقى الشبابي الأول بجبال الحشر 2019، والذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بجبال الحشر، بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية والأهلية بمحافظة الداير.
وينطلق الملتقى يوم الأربعاء القادم 23 من شهر شوال لعام 1440 هـ، برعاية كريمة من سعادة محافظ الداير الأستاذ نايف بن ناصر بن لبدة، وذلك في الملعب الرئيسي لشباب جبال الحشر، بحضور عدد من المسؤولين والمشايخ والأهالي.
وسيشهد الملتقى العديد من الفعاليات المتنوعة والهادفة ومن أبرزها: دورة أمير منطقة جازان الرياضية بجبال الحشر في نسختها الخامسة، ودورة كرة القدم للناشئين، واختراق الضاحية، وهايكنج السعودية، وحملة للتبرع بالدم لمصابي الحد الجنوبي، وعيادة مكافحة التبغ، وأمسيات شعرية، وعروض الفرقة الشعبية وغيرها من الفعاليات.
20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
04:06 PM
يشهد فعاليات متنوعة تتضمن حملة للتبرع بالدم لمصابي الحد الجنوبي
تواصل اللجان المنظمة استعداداتها لانطلاق الملتقى الشبابي الأول بجبال الحشر 2019، والذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بجبال الحشر، بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية والأهلية بمحافظة الداير.
وينطلق الملتقى يوم الأربعاء القادم 23 من شهر شوال لعام 1440 هـ، برعاية كريمة من سعادة محافظ الداير الأستاذ نايف بن ناصر بن لبدة، وذلك في الملعب الرئيسي لشباب جبال الحشر، بحضور عدد من المسؤولين والمشايخ والأهالي.
وسيشهد الملتقى العديد من الفعاليات المتنوعة والهادفة ومن أبرزها: دورة أمير منطقة جازان الرياضية بجبال الحشر في نسختها الخامسة، ودورة كرة القدم للناشئين، واختراق الضاحية، وهايكنج السعودية، وحملة للتبرع بالدم لمصابي الحد الجنوبي، وعيادة مكافحة التبغ، وأمسيات شعرية، وعروض الفرقة الشعبية وغيرها من الفعاليات.
، الأربعاء المقبل.. "جبال الحشر" تحتضن أضخم ملتقى شبابي بالداير ،
المصدر : الخليج 365
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