محمد بن مسعود - الدمام - المتحدث الرسمي: سيتم تعويض من الخليج 365 لهم الحصول على القروض بأثر رجعي أكد متحدث وزارة الإسكان سيف السويلم أنه سيتم إيداع دعم القروض العقارية لمستفيدي سكني اعتباراً من الأسبوع المقبل. وقال عبر حسابه في تويتر: "سيتم إيداع دعم القروض العقارية لأهالينا مستفيدي #سكني اعتباراً من الأسبوع المقبل بعد اعتماد التعديل الجديد لحاسبة الدعم، علماً بأنه يشمل مستفيدي الوزارة والصندوق، وسيتم تعويض من الخليج 365 لهم الحصول على القروض بأثر رجعي"، ويمكن مراجعة حاسبة الدعم من خلال الرابط:https://sakani.housing.sa/calculator "الإسكان": إيداع دعم القروض العقارية لمستفيدي سكني الأسبوع المقبل صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-20 أكد متحدث وزارة الإسكان سيف السويلم أنه سيتم إيداع دعم القروض العقارية لمستفيدي سكني اعتباراً من الأسبوع المقبل. وقال عبر حسابه في تويتر: "سيتم إيداع دعم القروض العقارية لأهالينا مستفيدي #سكني اعتباراً من الأسبوع المقبل بعد اعتماد التعديل الجديد لحاسبة الدعم، علماً بأنه يشمل مستفيدي الوزارة والصندوق، وسيتم تعويض من الخليج 365 لهم الحصول على القروض بأثر رجعي"، ويمكن مراجعة حاسبة الدعم من خلال الرابط:https://sakani.housing.sa/calculator 20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440 Advertisements 03:34 PM اخر تعديل 20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440 04:07 PM المتحدث الرسمي: سيتم تعويض من الخليج 365 لهم الحصول على القروض بأثر رجعي المتحدث الرسمي: سيتم تعويض من الخليج 365 لهم الحصول على القروض بأثر رجعي أكد متحدث وزارة الإسكان سيف السويلم أنه سيتم إيداع دعم القروض العقارية لمستفيدي سكني اعتباراً من الأسبوع المقبل. وقال عبر حسابه في تويتر: "سيتم إيداع دعم القروض العقارية لأهالينا مستفيدي #سكني اعتباراً من الأسبوع المقبل بعد اعتماد التعديل الجديد لحاسبة الدعم، علماً بأنه يشمل مستفيدي الوزارة والصندوق، وسيتم تعويض من الخليج 365 لهم الحصول على القروض بأثر رجعي"، ويمكن مراجعة حاسبة الدعم من خلال الرابط:https://sakani.housing.sa/calculator ، "الإسكان": إيداع دعم القروض العقارية لمستفيدي سكني الأسبوع المقبل ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الإسكان": إيداع دعم القروض العقارية لمستفيدي سكني الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.