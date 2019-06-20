تقرير.. أمم أفريقيا مفتاح نجوم الجزائر نحو الدوري الإنجليزي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ستشكل مسابقة كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في مصر انطلاقا من يوم الجمعة 21 يونيو/حزيران، فرصة سانحة للعديد من لاعبي المنتخب الجزائري الأحرار، للتعاقد مع أندية جديدة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويضم تشكيل "الخضر" 3 لاعبين تنتهي عقودهم مع أنديتهم يوم 30 يونيو/حزيران المقبل، وهم الظهير الأيمن مهدي زفان ولاعب الوسط المدافع مهدي عبيد، والمهاجم ياسين براهيمي.

ويعول النجوم الثلاثة على التألق خلال المسابقة الأفريقية من أجل الانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة وأنهم قدموا مستويات مميزة مع أنديتهم خلال الموسم الأخير.

وأبدى الثلاثي المذكور في عدة مناسبات سابقة، رغبة قوية في خوض مغامرة جديدة في "البريمييرليج".

ووضعت قرعة أمم أفريقيا منتخب الجزائر ضمن منتخبات المجموعة الثالثة إلى جانب كل من تنزانيا وكينيا والسنغال.