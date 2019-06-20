شكرا لقرائتكم خبر عن «التدريب التقني والمهني»: أعلان نتائج الوظائف الرجالية التدريبية خلال الشهر الحالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) نوه المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأنه سيتم إعلان أسماء المرشحين ومواعيد المقابلات للوظائف الرجالية التدريبية والتي تم الإعلان عنها في شهر رمضان الماضي خلال شهر شوال الحالي.

نوه المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأنه سيتم إعلان أسماء المرشحين ومواعيد المقابلات للوظائف الرجالية التدريبية والتي تم الإعلان عنها في شهر رمضان الماضي خلال شهر شوال الحالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «التدريب التقني والمهني»: أعلان نتائج الوظائف الرجالية التدريبية خلال الشهر الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.