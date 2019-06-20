السعودية تُسلِّم برنامج الأغذية العالمي 350 طن تمور للجزائريين

سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الخميس، 350 طنًّا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني، ومدير مكتب البرنامج رومان سيروا، وممثلي وزارة المالية وفريق المركز.

ووقعّ على مذكرة تسلم الشحنة من فريق المركز، مدير مكتب البرنامج في الجزائر؛ حيث تعد هذه الشحنة جزءًا من تبرع المملكة لبرنامج الأغذية العالمي الذي سيتولى مسؤولية توزيعها في الجزائر، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأمس الأربعاء، سلّم فريق مركز الملك سلمان 50 طنًّا من التمور هدية المملكة لجمهورية غانا، بحضور نائب وزيرة الخارجية والتكامل الإقليمي الغاني محمد تيجاني، وسفير خادم الحرمين الشريفين في غانا مشعل حمدان الروقي، وممثلي وزارة المالية السعودية، وفريق من المركز؛ وذلك في مقر وزارة الخارجية والتكامل الإقليمي في العاصمة أكرا.

ووقع نائب وزيرة الخارجية والتكامل الإقليمي الغاني على مذكرة تسلم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة.

في سياقٍ آخر، وزَّع مركز الملك سلمان، أمس الأربعاء، 367 سلة غذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب؛ وذلك في إطار الدعم الإنساني المتواصل المقدم من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.