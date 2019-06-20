وظائف بشركة زين في جدة والرياض.. هنا رابط التقديم

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أعلنت شركة زين السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف لحديثي التخرج ولذوي الخبرة بجدة والرياض، لحملة الدبلوم والبكالوريوس، وذلك وفقًا للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف: * جدة: 1- مُدير حساب (Account Manager). * الرياض: 1- مسؤول دعم المنطقة الوسطى (Central Region Support Officer). 2- مدير الجودة التجارية (Commercial Quality Manager). 3- أخصائي خدمات وعلاقات الناقل (Carrier Relation & Services Senior Specialist). 4- استشاري رئيسي (Flagship Consultant). 5- مُنسق رئيسي (Flagship Coordinator). 6- مُشرف رئيسي (Flagship Supervisor). Advertisements 7- مدير رئيسي (Flagship Manager). 8- مدير أول حوكمة الشركات (Corporate Governance Senior Manger). 9- مُحلل الشركاء ونقاط البيع (Partners & POS Commission Analyst). 10- أخصائي خبرة رقمية (Digital Experience Specialist). 11- أخصائي المجموعات (Collection Specialist). 12- مُحلل أول الشركاء ونقاط البيع (Partners & POS Commission Senior Analyst). 13- أخصائي أول تخطيط التسويق والأداء (Marketing Planning & Performance Senior Specialist). 14- مدير أول الحساب (Senior Account Manager). موعد التقديم: – التقديم متاح الآن بتاريخ 16/ 06/ 2019م وينتهي بتاريخ 30/ 06/ 2019م. طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا





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