بالفيديو.. نائب أمير الجوف يشدد على فتح طريق الملك سعود خلال شهرين

وقف نائب أمير الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي آل سعود، يرافقه أمين المنطقة المهندس درويش الغامدي، على مشروع طريق الملك سعود وسط مدينة سكاكا ميدانيًّا.

وشدد نائب أمير الجوف لأمانة المنطقة والمقاولين على فتح الطريق خلال شهرين، لافتًا إلى أنه سيحضر إلى الموقع قبل أسبوع من انتهاء الفترة المحددة.

وأظهر مقطع فيديو لحظة وقوف نائب أمير منطقة الجوف ميدانيًّا على مشروع الطريق وحديثه المباشر إلى أمين المنطقة والمقاول المنفذ للمشروع: «الدولة -أعزها الله- كفلت الحق لكل من له حق، وشرعت أبواب الإدارات الحكومية لمن لديه مطالبات، لكن لا يحق لأحد أيًّا كان تعطيل المشاريع التي تصب في مصلحة المواطنين والمجتمع؛ فالأبواب مشرعة لكل من لديه تظلم أو مطالبة حول المشاريع أو التعويضات أو نزع الملكيات.. فعليه التوجه إلى الجهات الحكومية المعنية».

يذكر أن طريق الملك سعود يعد من الطرق الهامة بمدينة سكاكا؛ حيث يشكل شريان المدينة ويساعد على تخفيف زيادة الحركة على طريق الملك عبدالعزيز الذي يربط مدينة سكاكا من الشمال إلى الجنوب.