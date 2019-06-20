رسميًا.. «الاتصالات السعودية» تدشن الجيل الخامس في مناطق بالمملكة

دشنت الاتصالات السعودية (STC)، رسمياً خدمة الجيل الخامسG5 تجاريًا بالسعودية، كأول مشغل بالمملكة يوفر الخدمة بصورة تجارية ومتاحة للعملاء بعدد من مدن المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ STC المهندس ناصر بن سليمان الناصر في بيان صادر عنه مساء الأربعاء، أن STC طورت البنية التحتية للشبكة اللاسلكية بالمملكة، لزيادة انتشارها وتوفير التقنيات العالمية الأحدث، وتسريع نشر شبكة الجيل الخامس 5G التي توفر تحولا تقنيا كبيرا وشبكة أساسية لتطبيقات المستقبل ومنها توفير إنترنت متنقل بسرعة فائقة ليس لها مثيل في مناطق المملكة.

وستتوفر خدمات شبكة الجيل الخامس في مرحلتها الأولى حالياً في مناطق محددة في عدد من المدن الرئيسية، باستخدام أجهزة (راوتر) منزلي سيكون متوفراً في منافذ بيع محددة للاتصالات السعودية وحسب احتياجات العملاء.

وأطلقت مجموعة STC في مايو 2018 أول المواقع الحية لشبكة الجيل الخامس لشركة STC بعد اكتمال تجاربها، للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى إجرائها لأول اتصال بتقنية الجيل الخامس على هاتف ذكي في الشرق الأوسط ضمن أوائل المشغلين على مستوى العالم.