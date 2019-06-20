شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف: التنسيق والتكامل مطلوبان في العمل الأمني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

اعتبر أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بأن تنسيق وتكامل القطاعات الأمنية مع نظيرتها الأخرى يساهم في أداء الأعمال بأعلى كفاءة، مشدداً على أهمية إبراز الدور الذي تؤديه إدارة المجاهدين في مختلف المجالات.

جاء ذلك إثر استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، مدير عام فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية عالي بن عايض القحطاني، بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.

من جهة ثانية، أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز حرص القيادة الرشيدة على تطوير كافة القطاعات بما فيها القطاعات الأمنية، مشيراً إلى أن ما يبذله رجال الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات وما يقدمونه من تضحيات مشهودة، واجبٌ على الجميع استذكارها وشكرها، مشدداً على أهمية العمل على التوعية والحرص على الجهود الوقائية.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بالإمارة أمس، مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية السابق اللواء راشد بن صالح المري، يرافقه مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة المكلف اللواء عبدالله بن معتق القحطاني.