تحديث حساب المواطن برقم الهوية خلال البوابة الالكترونية لحساب المواطن

نستعرض أخر تحديث حساب المواطن والتفاصيل الجديد لحساب المواطن، بعد صرف الدفعة الأخيرة من الدعم للمستفيدين والإعلان عن أسماء المقبولين في حساب المواطن، حيث نوه الحساب من جديد لضرورة الإفصاح عن كل أنواع الدخل، بما فيها راتب الزوجة والسجل التجارى حتى إذا كان متوقفاً، كما أوضح البرنامج بخصوص الراتب الذى يتمّ الإفصاح عنه، أنه يجب الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/التقاعد” ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة، كما شدد القائمين على حساب المواطن على ضرورة الإفصاح الكامل عن الدخل الخاص بكل أفراد الأسرة بما فيه راتب الزوجة.

يعتمد تحديث حساب المواطن برقم الهوية على مطابقة البيانات التي يقدمها المواطن، مع السجلات الرسمية، وعند الاختلاف يتم الاعتماد على البيانات الرسمية، وقد تصادف فى بعض الحالات أن تكون الأسرة مُؤهلة لكن لا يتم صرف الدعم لها، والسبب هنا أن حد الدخل الذي تتحصل عليه الأسرة أعلى من حد الدخل الذى يسمح به بالنسبة للمستفيدين من الدعم.

تحديث حساب المواطن

أبرز شروط الأهلية لحساب المواطن، واستحقاق البدل المادي أن يكون المسجل سعودى الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، كما يشترط أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال السنة الماضية.

البوابة الالكترونية لحساب المواطن

أهلية حساب المواطن للحصول على الدعم تشترط أيضاً عدم تواجد المستفيد فى أى من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات الرسمية، حيث تخضع شروط الأهلية والاستحقاق للمراجعة دورياً من الجهات المختصة للتأكد من صحة البيانات المسجلة للمستفيدين.

يستمر التسجيل في دفعة حساب المواطن برقم الهوية القادمة من خلال الموقع الرسمى للبرنامج، حيث يبادر المستفيد تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال رقم الهوية، تاريخ الميلاد ورقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

← إقرأ أيضاً: