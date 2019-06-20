، "أرامكو" تقيم حفلا ترفيهيا توعويا لـ 100 شخص من ذوي الإعاقة والمسنين بينبع ،

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أقامت شركة أرامكو السعودية، أمس الأربعاء، حفل ترفيهي وتوعوي لـ 100 شخص من ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام، بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، وعدد من مسؤوليها ومديري الجهات الحكومية والخاصة، وذلك في نادي أرامكو السعودية الترفيهي في ينب
وتفصيلا، تجول محافظ ينبع في أرجاء الفعالية يرافقه مديرو إدارات أرامكو السعودية في ينبع، إضافةً إلى مدير إدارة الشؤون الحكومية في أرامكو السعودية بالمنطقة الغربية.
وتخللت الفعالية العديد من الفقرات الترفيهية والتوعوية التي شملت مركز عمليات الأمن الصناعي، والمنزل الآمن، فيما جذب الحضور فن السيراميك الطيني حيث أعجبوا بالأشكال والتحف التي تمت صناعتها من الخزف الطيني من قبل الأطفال بموقع الفعالية.
ومن جهته، أشاد محافظ ينبع بجهود أرامكو السعودية وخبرتها الطويلة في نشر ثقافة السلامة العامة والوعي المجتمعي، مؤكداً أن ما تقوم به في جميع فعالياتها بمختلف مناطق ومدن المملكة يعزز الدور التنموي الذي تشهده المملكة، ويقدم أنموذجاً رائعاً في المشاركة المجتمعية، معبراً عن سعادته بما شاهدته من حسن التنظيم والفعاليات المتنوعة.
وفي الختام تم توزيع الهدايا على المشاركين، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
"أرامكو" تقيم حفلا ترفيهيا توعويا لـ 100 شخص من ذوي الإعاقة والمسنين بينبعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-20
أقامت شركة أرامكو السعودية، أمس الأربعاء، حفل ترفيهي وتوعوي لـ 100 شخص من ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام، بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، وعدد من مسؤوليها ومديري الجهات الحكومية والخاصة، وذلك في نادي أرامكو السعودية الترفيهي في ينب
وتفصيلا، تجول محافظ ينبع في أرجاء الفعالية يرافقه مديرو إدارات أرامكو السعودية في ينبع، إضافةً إلى مدير إدارة الشؤون الحكومية في أرامكو السعودية بالمنطقة الغربية.
وتخللت الفعالية العديد من الفقرات الترفيهية والتوعوية التي شملت مركز عمليات الأمن الصناعي، والمنزل الآمن، فيما جذب الحضور فن السيراميك الطيني حيث أعجبوا بالأشكال والتحف التي تمت صناعتها من الخزف الطيني من قبل الأطفال بموقع الفعالية.
ومن جهته، أشاد محافظ ينبع بجهود أرامكو السعودية وخبرتها الطويلة في نشر ثقافة السلامة العامة والوعي المجتمعي، مؤكداً أن ما تقوم به في جميع فعالياتها بمختلف مناطق ومدن المملكة يعزز الدور التنموي الذي تشهده المملكة، ويقدم أنموذجاً رائعاً في المشاركة المجتمعية، معبراً عن سعادته بما شاهدته من حسن التنظيم والفعاليات المتنوعة.
وفي الختام تم توزيع الهدايا على المشاركين، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
01:56 AM
بحضور المحافظ وعدد من مسئول الشركة ومديري الجهات الحكومية والخاصة
أقامت شركة أرامكو السعودية، أمس الأربعاء، حفل ترفيهي وتوعوي لـ 100 شخص من ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام، بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، وعدد من مسؤوليها ومديري الجهات الحكومية والخاصة، وذلك في نادي أرامكو السعودية الترفيهي في ينب
وتفصيلا، تجول محافظ ينبع في أرجاء الفعالية يرافقه مديرو إدارات أرامكو السعودية في ينبع، إضافةً إلى مدير إدارة الشؤون الحكومية في أرامكو السعودية بالمنطقة الغربية.
وتخللت الفعالية العديد من الفقرات الترفيهية والتوعوية التي شملت مركز عمليات الأمن الصناعي، والمنزل الآمن، فيما جذب الحضور فن السيراميك الطيني حيث أعجبوا بالأشكال والتحف التي تمت صناعتها من الخزف الطيني من قبل الأطفال بموقع الفعالية.
ومن جهته، أشاد محافظ ينبع بجهود أرامكو السعودية وخبرتها الطويلة في نشر ثقافة السلامة العامة والوعي المجتمعي، مؤكداً أن ما تقوم به في جميع فعالياتها بمختلف مناطق ومدن المملكة يعزز الدور التنموي الذي تشهده المملكة، ويقدم أنموذجاً رائعاً في المشاركة المجتمعية، معبراً عن سعادته بما شاهدته من حسن التنظيم والفعاليات المتنوعة.
وفي الختام تم توزيع الهدايا على المشاركين، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
، "أرامكو" تقيم حفلا ترفيهيا توعويا لـ 100 شخص من ذوي الإعاقة والمسنين بينبع ،
المصدر : الخليج 365
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