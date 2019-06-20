السعودية اليوم / مصرع 17 شخصًا بهجوم إرهابي في بوركينا فاسو



واجادوجو 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس

لقي 17 شخصًا مصرعهم بهجوم إرهابي جرى ليلاً على إحدى القرى في شمال بوركينا فاسو.

وأعلن وزير الدفاع في بوركينا فاسو شريف سي في بيان أن مجموعة إرهابية مسلحة نفذت هجومًا ضد مدنيين في قرية بيليهيدي مساء أمس، مضيفًا أن الهجوم تسبب بمقتل 17 شخصًا.

وكانت مصادر عسكرية أفادت أمس بأن 15 جنديًا على الأقل قتلوا في هجوم شنته جماعة بوكو حرام الإرهابية مساء أمس الأول على قاعدة تتبع الجيش النيجيري في شمال شرق البلاد.

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