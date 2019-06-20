صور.. تقدم كبير في أعمال إنشاء المجمع الطبي لوزارة الداخلية شمال الرياض

نشر حساب “مشاريع السعودية” صوراً تظهر التقدم الكبير في أعمال إنشاء المجمع الطبي الأمني لوزارة الداخلية شمال الرياض. ورصدت الصور اكتمال أعمال الهيكل الخارجي لأبراج المجمع الطبي، والشروع في تكسية الواجهات الخارجية في بعض أجزاء المبنى. وكان خادم الحرمين الشريفين قد دشّن المشروع في فبراير الماضي، وسيكون المجمع الطبي بسعة 1241 سريراً، وسيخدم منسوبي قطاعات وزارة الداخلية. Advertisements

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