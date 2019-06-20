، "ثلاجتك تفزع لك" في توفير الطاقة بـ6 سلوكيات يجب اتباعها.. تعرف عليها ،

- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - يجهل الكثير من المستهلكين في المنازل والأسواق التجارية دور الثلاجات في خفض أو توفير الطاقة، وتدخل غالباً في دائرة النسيان نظراً لقلة أعطالها في ظل اشتغالها لسنوات طويلة؛ في حين تعتبر ضمن قائمة الأجهزة الكهربائية المستهلكة للطاقة.
ويوصي المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" المستهلكين بضبط درجة الحرارة "الثرموستات" على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، و(-18 إلى -20) درجة مئوية للمجمدات؛ لأنه يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.
كما أوصى المركز بالعديد من النصائح التي من شأنها توفير الطاقة الكهربائية؛ ومنها:
1- شراء الأجهزة التي تضم مستويات ذات النطاق الأخضر في "بطاقة كفاءة الطاقة"؛ لأنه كلما كان المؤشر على الأخضر زادت كفاءة الجهاز في استهلاك الطاقة الكهربائية.
2- ترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10 - 15 سم لزيادة مجال تهوية أنابيب التبريد والضاغط مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.
3- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات؛ للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.
4- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل: المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن).
5- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد وذلك قبل وضعه في الثلاجة، حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.
6- عند السفر لمدة طويلة ينصح بتفريغ الثلاجة وفصل التيار الكهربائي عنها؛ لتقليل استهلاك الطاقة.
"ثلاجتك تفزع لك" في توفير الطاقة بـ6 سلوكيات يجب اتباعها.. تعرف عليهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-19
يجهل الكثير من المستهلكين في المنازل والأسواق التجارية دور الثلاجات في خفض أو توفير الطاقة، وتدخل غالباً في دائرة النسيان نظراً لقلة أعطالها في ظل اشتغالها لسنوات طويلة؛ في حين تعتبر ضمن قائمة الأجهزة الكهربائية المستهلكة للطاقة.
ويوصي المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" المستهلكين بضبط درجة الحرارة "الثرموستات" على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، و(-18 إلى -20) درجة مئوية للمجمدات؛ لأنه يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.
كما أوصى المركز بالعديد من النصائح التي من شأنها توفير الطاقة الكهربائية؛ ومنها:
1- شراء الأجهزة التي تضم مستويات ذات النطاق الأخضر في "بطاقة كفاءة الطاقة"؛ لأنه كلما كان المؤشر على الأخضر زادت كفاءة الجهاز في استهلاك الطاقة الكهربائية.
2- ترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10 - 15 سم لزيادة مجال تهوية أنابيب التبريد والضاغط مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.
3- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات؛ للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.
4- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل: المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن).
5- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد وذلك قبل وضعه في الثلاجة، حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.
6- عند السفر لمدة طويلة ينصح بتفريغ الثلاجة وفصل التيار الكهربائي عنها؛ لتقليل استهلاك الطاقة.
19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
11:55 PM
يجهل الكثير من المستهلكين في المنازل والأسواق التجارية دور الثلاجات في خفض أو توفير الطاقة، وتدخل غالباً في دائرة النسيان نظراً لقلة أعطالها في ظل اشتغالها لسنوات طويلة؛ في حين تعتبر ضمن قائمة الأجهزة الكهربائية المستهلكة للطاقة.
ويوصي المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" المستهلكين بضبط درجة الحرارة "الثرموستات" على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، و(-18 إلى -20) درجة مئوية للمجمدات؛ لأنه يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.
كما أوصى المركز بالعديد من النصائح التي من شأنها توفير الطاقة الكهربائية؛ ومنها:
1- شراء الأجهزة التي تضم مستويات ذات النطاق الأخضر في "بطاقة كفاءة الطاقة"؛ لأنه كلما كان المؤشر على الأخضر زادت كفاءة الجهاز في استهلاك الطاقة الكهربائية.
2- ترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10 - 15 سم لزيادة مجال تهوية أنابيب التبريد والضاغط مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.
3- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات؛ للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.
4- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل: المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن).
5- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد وذلك قبل وضعه في الثلاجة، حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.
6- عند السفر لمدة طويلة ينصح بتفريغ الثلاجة وفصل التيار الكهربائي عنها؛ لتقليل استهلاك الطاقة.
، "ثلاجتك تفزع لك" في توفير الطاقة بـ6 سلوكيات يجب اتباعها.. تعرف عليها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "ثلاجتك تفزع لك" في توفير الطاقة بـ6 سلوكيات يجب اتباعها.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.