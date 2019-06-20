، "ثلاجتك تفزع لك" في توفير الطاقة بـ6 سلوكيات يجب اتباعها.. تعرف عليها ،

محمد بن مسعود - الدمام - يجهل الكثير من المستهلكين في المنازل والأسواق التجارية دور الثلاجات في خفض أو توفير الطاقة، وتدخل غالباً في دائرة النسيان نظراً لقلة أعطالها في ظل اشتغالها لسنوات طويلة؛ في حين تعتبر ضمن قائمة الأجهزة الكهربائية المستهلكة للطاقة.

ويوصي المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" المستهلكين بضبط درجة الحرارة "الثرموستات" على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، و(-18 إلى -20) درجة مئوية للمجمدات؛ لأنه يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.

كما أوصى المركز بالعديد من النصائح التي من شأنها توفير الطاقة الكهربائية؛ ومنها:

1- شراء الأجهزة التي تضم مستويات ذات النطاق الأخضر في "بطاقة كفاءة الطاقة"؛ لأنه كلما كان المؤشر على الأخضر زادت كفاءة الجهاز في استهلاك الطاقة الكهربائية.

2- ترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10 - 15 سم لزيادة مجال تهوية أنابيب التبريد والضاغط مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.

3- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات؛ للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

4- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل: المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن).



5- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد وذلك قبل وضعه في الثلاجة، حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

6- عند السفر لمدة طويلة ينصح بتفريغ الثلاجة وفصل التيار الكهربائي عنها؛ لتقليل استهلاك الطاقة.