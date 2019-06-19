تفاصيل استهداف الحوثي محطة كهرباء الشقيق في جازان - السعودية الان

أفادت مصادر إعلامية مطلعة، مساء اليوم الأربعاء، باستهداف الحوثيين، محطة كهرباء في جازان في المملكة العربية السعودية بصاروخ واحد.

ووفق الجزيرة نت، فقد أعلن الحوثيون، استهداف محطة كهرباء بالشقيق في جازان جنوبي السعودية بصاروخ كروز. دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، حتى لحظة نشر هذا النص.

وقال الناطق باسم الجيش اليمني واللجان الشعبية العميد يحيى سريع: لدينا مفاجآت كثيرة مقبلة ضد أهداف سعودية حساسة.

بدورها، لم تصدر السلطات في السعودية، أي تعليق فوري على هذا الاستهداف من قبل الحوثيين، والذي يأتي بعد قيام التحالف صباح هذا اليوم، بإسقاط طائرة مسيرة دون طيار كانت في طريقها إلى البلاد فوق محافظة حجة، من خلال الحديدة اليمنية.

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يذكر أن الحوثيين يشنون بشكل متكرر هجمات صاروخية تجاه الأراضي السعودية، إلى جانب تسيير طائرات مفخخة تجاه مدن المملكة، التي تقود التحالف العربي ضد الحوثي.

يشار إلى أن الحوثيين، نفذوا مؤخرا، ثلاث عمليات بواسطة طائرات مسيرة على مطار ابها جنوبي المملكة العربية السعودية، فيما أعلن التحالف السعودي الإماراتي- أن قوات الدفاع الجوي اعترضت طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون، إحداها كانت تستهدف منطقة سكنية في مدينة أبها بجنوب البلاد.

وفي هذا الصدد، أوضح التحالف في بيان له، أنه تم اسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات تم إطلاقها من قبل الحوثي صوب منطقة مأهولة بالسكان في أبها السعودية. دون وقوع إصابات أو أضرار لدى المواطنين آنذاك.