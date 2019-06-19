شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك: إغلاق 4 معامل جبس مخالفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أغلقت الإدارة العامة للبلديات الفرعية ممثلة في بلدية النهضة الفرعية بتبوك، أربعة معامل جبس مخالفة داخل الأحياء السكنية ضمن نطاق عمل البلدية.

وأوضح رئيس بلدية النهضة الفرعية المهندس ناصر البلوي، أنه وأثناء جولات مراقبي البلدية تم ضبط أربعة معامل جبس مخالفة داخل عدد من الأحياء السكنية ضمن نطاق عمل البلدية تعمل بدون تراخيص بلدية وبشكل مخالف.

وأكد البلوي أنه تم إغلاق هذه المعامل نهائياً بمشاركة الجهات الأمنية، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.