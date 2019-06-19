شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك: إغلاق 4 معامل جبس مخالفة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)أغلقت الإدارة العامة للبلديات الفرعية ممثلة في بلدية النهضة الفرعية بتبوك، أربعة معامل جبس مخالفة داخل الأحياء السكنية ضمن نطاق عمل البلدية.
وأوضح رئيس بلدية النهضة الفرعية المهندس ناصر البلوي، أنه وأثناء جولات مراقبي البلدية تم ضبط أربعة معامل جبس مخالفة داخل عدد من الأحياء السكنية ضمن نطاق عمل البلدية تعمل بدون تراخيص بلدية وبشكل مخالف.
وأكد البلوي أنه تم إغلاق هذه المعامل نهائياً بمشاركة الجهات الأمنية، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
كانت هذه تفاصيل خبر تبوك: إغلاق 4 معامل جبس مخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.