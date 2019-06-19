السعودية اليوم / جامعة الطائف تعلن ترشيح 32 طالباً وطالبة للقبول ببرنامج التجسير



الطائف 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس

أعلنت جامعة الطائف اليوم، أسماء 32 طالبًا وطالبًة مرشحين للقبول ببرنامج التجسير لخريجي كليات التقنية.

ودعت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الطائف المرشحين إلى ضرورة مراجعة العمادة في مبنى رقم " 25 " بمقر الطلاب بالحوية، ومبنى رقم " 17 " بمقر الطالبات في الحوية، مصطحبين أصل وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي للمطابقة في الفترة من يوم الأحد المقبل إلى يوم الثلاثاء القادم ، منبهة الطلبة المرشحين إلى أنه سيلغى ترشيح المتقدم في حال عدم مراجعته لها في الفترة المحددة.

وكانت جامعة الطائف استقبلت طلبات القبول لخريجي الكليات التقنية على برنامج التجسير بالجامعة عبر موقعها الإلكتروني، في تخصصات هندسية وإدارية وفنية، خلال الفترة من 14 إلى 20 رمضان الماضي.

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21:24ت م

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