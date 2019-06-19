السعودية اليوم / جامعة جازان تبدأ استقبال طلبات المتقدمين على وظائف برنامج التشغيل الطبي



جيزان 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس

بدأت جامعة جازان ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي اليوم، استقبال طلبات المتقدمين لشغل الوظائف على برنامج التشغيل الطبي الذاتي من خلال الموقع الإلكتروني : https://www.jazanu.edu.sa/Administrations/gamsjuhop/Pages/job-02.aspx .

وأوضح المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور حسين بن عقيلي، أن الوظائف المعلن عنها تشمل " طبيب مقيم و تمريض و تغذية و أخصائي قيادي للجنسين "، وستكون عن طريق المفاضلة بين المتقدمين من حيث المؤهلات والامتحان المهني و المقابلة الشخصية .

ودعا الدكتور عقيلي المتقدمين للاطلاع على الشروط العامة للوظائف وإرفاق المستندات المطلوبة بدقة في المدة المتاحة وللمزيد من المعلومات مراجعة بوابة جامعة جازان الإلكترونية .

// انتهى //

21:22ت م

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