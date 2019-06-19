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صور.. أمانة عسير تستقبل ضيوف مطار أبها بالورود
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني- أبها
استقبلت أمانة منطقة عسير الزوار والسياح القادمين الى مدينة أبها عبر الرحلات الدولية والإقليمية بمطار أبها وذلك بالشراكة مع إدارة تعليم المنطقة.
وأوضح أمين منطقة عسير وليد الحميدي أن استقبال الأمانة للزوار والسياح القادمين عبر مطار أبها جاء تفعيلًا لمبادرة حسن الوفادة تحت شعار مرحبًا ألف في عسير والتي أطلقها مؤخرًا سمو أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز هذا العام.
ولفت إلى أنه قد بدأ تفعيل مبادرة استقبال الزوار مساء يوم أمس من خلال استقبال القادمين إلى المنطقة عبر الرحلات الدولية والمحلية بالترحاب وتقديم الهدايا والورود بما يعكس الصورة الإيجابية للمنطقة.
بدورهم عبّر المسافرون عن سعادتهم نظير هذه المبادرة وما لمسوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة فور وصولهم لمطار أبها مما يدلّ على الروح التي يتمتع بها أبناء هذا الوطن الكريم الذي دائما ما نجده يحرص على إضفاء جو السعادة والأنس على وجوه الآخرين.
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