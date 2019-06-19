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الان تتابع هل يحتوي الكاتشب على مادة الكوكايين والكحول وبقايا حيوانات ميتة؟.. “الغذاء و الدواء” ترد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
ردت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على “الشائعة” التي تم تداولها مؤخرًا بشأن احتواء الكاتشب على مادة الكوكايين والكحول وبقايا حيوانات ميتة.
وقالت الهيئة، اليوم الأربعاء، إن مادة الكوكايين والكحول محظور استخدامها في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن المواصفات القياسية واللوائح الفنية المطبقة تضمن خلو المواد الغذائية من الجراثيم والمواد الغريبة والشوائب.
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