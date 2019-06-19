هل يحتوي الكاتشب على مادة الكوكايين والكحول وبقايا حيوانات ميتة؟.. “الغذاء و الدواء” ترد

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

ردت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على “الشائعة” التي تم تداولها مؤخرًا بشأن احتواء الكاتشب على مادة الكوكايين والكحول وبقايا حيوانات ميتة.​​

وقالت الهيئة، اليوم الأربعاء، إن مادة الكوكايين والكحول محظور استخدامها في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن المواصفات القياسية واللوائح الفنية المطبقة تضمن خلو المواد الغذائية من الجراثيم والمواد الغريبة والشوائب.