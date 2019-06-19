شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يُشدد على رفع الجاهزية لاستقبال ضيوف الرحمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

رأس أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم (الأربعاء)، اجتماع لجنة الحج العليا بالمنطقة، بحضور وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ومحافظي المحافظات وأعضاء اللجنة من الجهات الحكومية.

وأوضح المنسق الإعلامي في إمارة المنطقة عبدالعزيز الحموان، إن أمير منطقة الجوف نوه في بداية الاجتماع بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين من عناية واهتمام بضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج، وتسهيل تأديتهم للعبادة التي هي من أولويات محاور رؤية المملكة 2030.

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وأشار إلى أن أمير المنطقة ناقش رفع جاهزية الاستعداد المبكر لاستقبال ضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج عبر منفذ الحديثة الحدودي مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والقادمين مروراً بالمنطقة، وتهيئة استراحتهم بمدينة الحجاج في أبو عجرم، وتحديد مسارات الحافلات تسهيلاً لتنقلهم.

ولفت المنسق الإعلامي النظر إلى أن أمير منطقة الجوف أكد على مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الخيرية والتطوعية في التجهيزات والاستقبال، وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن.

وأكد الحموان أن الاجتماع يأتي ضمن اهتمامات أمير المنطقة ونائبه بكل ما يتعلق بتسهيل إجراءات ضيوف الرحمن، والعمل على راحتهم وفق توجيهات القيادة الرشيدة.