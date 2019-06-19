«التلفزيون» ترد على انتقادات العجز من «الشورى»: التقارير قديمة.. محتوانا تطور

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) رفضت هيئة الإذاعة والتلفزيون، وصفها بالعجز عن تقديم محتوى إعلامي مميز ومنافس، ضمن الانتقادات التي وجهت لها من قبل أعضاء مجلس الشورى، خلال جلسة أمس (الثلاثاء)، مؤكدة في بيان لها اليوم (الأربعاء) أن التقارير التي تمت مناقشتها قديمة، تمثل الأعوام (2015، 2016، 2017) ولا يمثل سنة (2018، 2019)، الذي شهد نجاحا ما هو إلا امتداد للجهود التي بذلت في الأعوام التي أعدت فيها تقارير الهيئة السابقة من القائمين على القنوات رفضت هيئة الإذاعة والتلفزيون، وصفها بالعجز عن تقديم محتوى إعلامي مميز ومنافس، ضمن الانتقادات التي وجهت لها من قبل أعضاء مجلس الشورى، خلال جلسة أمس (الثلاثاء)، مؤكدة في بيان لها اليوم (الأربعاء) أن التقارير التي تمت مناقشتها قديمة، تمثل الأعوام (2015، 2016، 2017) ولا يمثل سنة (2018، 2019)، الذي شهد نجاحا ما هو إلا امتداد للجهود التي بذلت في الأعوام التي أعدت فيها تقارير الهيئة السابقة من القائمين على القنوات السعودية في ذلك الوقت. وبينت أن تلك السنة شهدت تطوراً كبيراً في المحتوى البرامجي للقنوات السعودية بشهادة الجميع وكذلك شركة قياس نسبة المشاهدة للقنوات في العالم العربي والخليج العربي. وقالت إنها تؤكد أهمية الدور الكبير الذي يقوم به مجلس الشورى والمقترحات التي يقدمها لأجهزة الدولة لتقويم أدائها، لافتة إلى أن قناة (SBC) والقناة السعودية احتلتا مراتب متقدمة من نسب المشاهدة مما كان له الأثر الكبير في زيادة الدخول الإعلانية للهيئة والذي يؤكد بأن المحتوى البرامجي للقنوات على مستوى متميز، وجاء هذا النجاح ملبياً لمتطلبات رؤية المملكة 2030 في مجال الترفيه والتثقيف وتحقيق العوائد المالية لقطاعات الدولة ومن ضمنها قطاعا الإذاعة والتلفزيون.



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