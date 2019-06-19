شكرا لقرائتكم قائد الجيش اللبناني في السعودية لتعزيز التعاون العسكري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الركن فياض الرويلي، قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون الذي يزور السعودية حاليا. وبحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات بين الجيشَين، وتطوير التعاون العسكري والأكاديمي، كما زار قائد الجيش اللبناني كليّة القيادة والأركان السعودية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | قائد الجيش اللبناني في السعودية لتعزيز التعاون العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.