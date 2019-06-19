رحب الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ، بإعلان فريق التحقيق المشترك بشأن حادث الطائرة الماليزية التي سقطت عام 2014 فوق أوكرانيا، وأن أربعة من المشتبه بهم ستتم مقاضاتهم على جرائم تتعلق بإسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية /ام اتش 17/
وقال ستولتنبيرغ في بيان نشره مكتبه في بروكسل: إن هذا التطور يمثل مَعلمًا مهمًا في الجهود المبذولة لكشف الحقيقة الكاملة وضمان تحقيق العدالة لمقتل 298 شخصًا من 17 دولة، معرباً عن الثقة الكاملة في استقلالية ومهنية التحقيق والنظام القانوني الهولندي.
الطائرة الماليزية من جديد.. الناتو يرحب بالتحقيق المشترك في الحادثوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-19
رحب الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ، بإعلان فريق التحقيق المشترك بشأن حادث الطائرة الماليزية التي سقطت عام 2014 فوق أوكرانيا، وأن أربعة من المشتبه بهم ستتم مقاضاتهم على جرائم تتعلق بإسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية /ام اتش 17/
وقال ستولتنبيرغ في بيان نشره مكتبه في بروكسل: إن هذا التطور يمثل مَعلمًا مهمًا في الجهود المبذولة لكشف الحقيقة الكاملة وضمان تحقيق العدالة لمقتل 298 شخصًا من 17 دولة، معرباً عن الثقة الكاملة في استقلالية ومهنية التحقيق والنظام القانوني الهولندي.
19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
08:06 PM
أكد أن هذا التطور مَعلم مهم في الجهود المبذولة لكشف الحقيقة الكاملة
رحب الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ، بإعلان فريق التحقيق المشترك بشأن حادث الطائرة الماليزية التي سقطت عام 2014 فوق أوكرانيا، وأن أربعة من المشتبه بهم ستتم مقاضاتهم على جرائم تتعلق بإسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية /ام اتش 17/
وقال ستولتنبيرغ في بيان نشره مكتبه في بروكسل: إن هذا التطور يمثل مَعلمًا مهمًا في الجهود المبذولة لكشف الحقيقة الكاملة وضمان تحقيق العدالة لمقتل 298 شخصًا من 17 دولة، معرباً عن الثقة الكاملة في استقلالية ومهنية التحقيق والنظام القانوني الهولندي.
، الطائرة الماليزية من جديد.. الناتو يرحب بالتحقيق المشترك في الحادث ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الطائرة الماليزية من جديد.. الناتو يرحب بالتحقيق المشترك في الحادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.