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. أظهر مقطع فيديو متداول شخصاً يقود سيارة بتهور في أحد الطرق، في ظل وجود طفل رضيع بداخل السيارة، ما يُعد جريمة تستوجب العقوبة بموجب نظام حماية الطفل.

وبدا في مقطع الفيديو شخص ملثم يقود السيارة ويناور بها في الطريق بصورة مخيفة، بينما جلس بجانبه شخص آخر يحمل في يديه طفلاً رضيعاً.

وأثار الفيديو، الذي لم تتسن معرفة مكان تصويره أو تاريخه، ردود فعل ساخطة من قبل متداوليه والمعلقين عليه، منتقدين تصرف قائد السيارة ومن يجلس بجانبه، وعدم وضع اعتبار لسلامة الطفل الذي كان من الممكن أن يتعرض لأذى من هذا الفعل.





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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو شاب متهور يفحط بالسيارة و معهم طفل !!! و مطالبات بالقبض عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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