الان تتابع اتفاق سعودي عراقي على منح تأشيرات دخول الحجاج من بغداد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
اتفقت دولتا العراق والسعودية، اليوم الأربعاء، على منح تأشيرة الدخول للحجاج العراقيين من السفارة السعودية في بغداد بعد قطيعة 30 عامًا.
وقال رئيس هيئة الحج بالعراق خالد العطية، إن السعودية وافقت على منح تأشيرة الدخول للحجاج العراقيين من مقر السفارة في بغداد بعد انقطاع استمر لأكثر من 30 عاما.
وأضاف أن الهيئة بذلت جهودًا كبيرة لأجل أن يكون منح التأشيرات للحجاج من بغداد، لتسهيل هذه العملية، وكسب الوقت والتكلفة والجهد في كل موسم حج، مشيرًا إلى أن تأشيرات الدخول كانت تمنح من العاصمة الأردنية عمان.
وأعرب السفير السعودي في بغداد، عبد العزيز الشمري، عن رغبة بلاده بالتعاون مع العراق، على الصعد كافة، منها موضوع التسهيلات المقدمة للحجاج العراقيين.
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