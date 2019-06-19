السعودية | وزير الخارجية يجتمع مع وزير خارجية جمهورية البوسنة والهرسك

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يجتمع مع وزير خارجية جمهورية البوسنة والهرسك والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس عقد معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في ديوان الوزارة بالرياض اليوم اجتماعاً مع معالي وزير خارجية جمهورية البوسنة والهرسك السيد إيغور كرناداك تناول العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

بعد ذلك جرت مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية المملكة العربية السعودية وجمهورية البوسنة والهرسك.

حضر الاجتماع ومراسم التوقيع، وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة السفير الدكتور سعود بن صالح كاتب، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البوسنة والهرسك هاني بن عبدالله مؤمنة، ونائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية المكلف مدير عام الإدارة الآسيوية فيصل العامودي.



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