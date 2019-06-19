، "مدني ينبع النخل" ينقذ محتجزين داخل مجرى العين في خيف اليسيرة ،

تمكنت فرق الدفاع المدني بمركز ينبع النخل من إنقاذ محتجزين من الجنسية الباكستانية داخل مجرى العين بعمق أربعة أمتار في خيف اليسيرة بمركز ينبع النخل التابع لمحافظة ينبع.
وكان الشخصان بصحة جيدة غير أنهما يعانيان من إجهاد كبير، مما استدعى نقلهما لمستشفى ينبع النخل العام عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج قبل تسليم الموقع لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني: ورد بلاغ في الساعة ١١:٠٤ من صباح اليوم الأربعاء يفيد بانهيار رديم من التربة المحيطة على عاملين من الجنسية الباكستانية أثناء قيامهما بأعمال الصيانة في خيف اليسيرة بمركز ينبع النخل التابع لمحافظة ينبع.
وأضاف: تم توجيه فرق الدفاع المدني تساندها بلدية ينبع النخل والمياه بالمعدات الثقيلة، وعملت الفرق على رفع الأنقاض بواسطة معدة "جي سي بي" من جهة والرفع اليدوي من الجهة الأخرى للوصول إلى مجرى العين لقرابة الساعتين مع تأمين سلامة المحتجزين داخل الأنقاض.
وأكد "الجهني" أن الفرق استطاعت الوصول إلى المحتجزين وإنقاذهما وهما بصحة جيدة، كما تم تسليم الموقع لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.
"مدني ينبع النخل" ينقذ محتجزين داخل مجرى العين في خيف اليسيرةماجد الرفاعي الخليج 365 2019-06-19
تمكنت فرق الدفاع المدني بمركز ينبع النخل من إنقاذ محتجزين من الجنسية الباكستانية داخل مجرى العين بعمق أربعة أمتار في خيف اليسيرة بمركز ينبع النخل التابع لمحافظة ينبع.
وكان الشخصان بصحة جيدة غير أنهما يعانيان من إجهاد كبير، مما استدعى نقلهما لمستشفى ينبع النخل العام عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج قبل تسليم الموقع لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني: ورد بلاغ في الساعة ١١:٠٤ من صباح اليوم الأربعاء يفيد بانهيار رديم من التربة المحيطة على عاملين من الجنسية الباكستانية أثناء قيامهما بأعمال الصيانة في خيف اليسيرة بمركز ينبع النخل التابع لمحافظة ينبع.
وأضاف: تم توجيه فرق الدفاع المدني تساندها بلدية ينبع النخل والمياه بالمعدات الثقيلة، وعملت الفرق على رفع الأنقاض بواسطة معدة "جي سي بي" من جهة والرفع اليدوي من الجهة الأخرى للوصول إلى مجرى العين لقرابة الساعتين مع تأمين سلامة المحتجزين داخل الأنقاض.
وأكد "الجهني" أن الفرق استطاعت الوصول إلى المحتجزين وإنقاذهما وهما بصحة جيدة، كما تم تسليم الموقع لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.
19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
05:44 PM
نقلهما للمستشفى قبل تسليم الموقع لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم
تمكنت فرق الدفاع المدني بمركز ينبع النخل من إنقاذ محتجزين من الجنسية الباكستانية داخل مجرى العين بعمق أربعة أمتار في خيف اليسيرة بمركز ينبع النخل التابع لمحافظة ينبع.
وكان الشخصان بصحة جيدة غير أنهما يعانيان من إجهاد كبير، مما استدعى نقلهما لمستشفى ينبع النخل العام عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج قبل تسليم الموقع لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني: ورد بلاغ في الساعة ١١:٠٤ من صباح اليوم الأربعاء يفيد بانهيار رديم من التربة المحيطة على عاملين من الجنسية الباكستانية أثناء قيامهما بأعمال الصيانة في خيف اليسيرة بمركز ينبع النخل التابع لمحافظة ينبع.
وأضاف: تم توجيه فرق الدفاع المدني تساندها بلدية ينبع النخل والمياه بالمعدات الثقيلة، وعملت الفرق على رفع الأنقاض بواسطة معدة "جي سي بي" من جهة والرفع اليدوي من الجهة الأخرى للوصول إلى مجرى العين لقرابة الساعتين مع تأمين سلامة المحتجزين داخل الأنقاض.
وأكد "الجهني" أن الفرق استطاعت الوصول إلى المحتجزين وإنقاذهما وهما بصحة جيدة، كما تم تسليم الموقع لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.
، "مدني ينبع النخل" ينقذ محتجزين داخل مجرى العين في خيف اليسيرة ،
المصدر : الخليج 365
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