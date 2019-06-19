السعودية | التخصصات الصحية توقع اتفاقية تعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:00 مساءً, 19 يونيو 2019 م المناطق - الرياض وقّعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم (الأربعاء) اتفاقية تعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء بهدف تقديم الدعم في مجالات اعتماد مراكز زراعة الأعضاء والأنسجة والتدريب والتعليم الطبي وإدراج برامج تبرع وزراعة الأعضاء وتبادل الخبرات فيما يخص القيادات الصحية في مجال زراعة الأعضاء، وذلك في مقر الهيئة في مدينة الرياض.

ووقّع الاتفاقية من جانب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأمين العام الأستاذ الدكتور أيمن بن أسعد عبده، ومن جانب المركز السعودي لزراعة الأعضاء المدير العام الدكتور محمد بن عبدالرحمن الغنيم.

وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أيمن عبده، أن الهيئة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تطوير معايير اعتماد مراكز زراعة الأعضاء والأنسجة الخاصة بالمركز السعودي لزراعة الأعضاء، تدريب وتأهيل الممارسين الصحيين والمنسقين الإداريين على أفضل الممارسات الطبية.

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