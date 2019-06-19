مقدمة محققون: تحريك دعوى ضد أربعة متمردين بتهمة إسقاط طائرة MH17

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حرك محققون دوليون دعوى جنائية ضد أربعة من المتمردين الموالين لروسيا في مناطق شرق أوكرانيا بتهمة إسقاط طائرة الركاب MH17 في 17 يوليو 2014. وجه المحققون الدوليون لثلاثة مواطنين روس ومواطن أوكراني تهمة القتل في 298 حالة، حسبما أكد المحققون اليوم الأربعاء في مدينة نيوفيجين، بالقرب من مدينة أوتريخت الهولندية.

وسقطت الطائرة MH17 الماليزية في يوليو 2014 في مناطق تابعة للانفصاليين الأوكرانيين شرق أوكرانيا، مما أودى بحياة 298 شخصا أغلبهم من هولندا، وهو ما جعل هولندا تتولى الإشراف على التحقيقات.

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وقد كشف محققون دوليون في وقت سابق أن الطائرة الماليزية ام اتش 17 أسقطت بصاروخ لسلاح الدفاع الجو الروسي.

وأوضح المحققون أن الانفصاليين الأوكرانيين الموالين لروسيا شرق أوكرانيا هم من أطلقوا صاروخ أرض جو من طراز بوك على الطائرة، وأن روسيا تمتلك هذه المنظومة الصاروخية المتطورة التي لا تتوفر لدى الجيش الأوكراني.

وترفض روسيا هذه الاتهامات.