صندوق تنمية الموارد البشرية يصدر 3 أدلة إرشادية حول برنامج "صيفي" للمنشآت والمعاهد التدريبية والطلاب والطالبات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدر صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ثلاثة أدلة إرشادية حول برنامج التدريب الصيفي (صيفي)، للمنشآت والجهات التدريبية والطلاب والطالبات، وذلك بغرض شرح كيفية المشاركة في البرنامج.

ويمكن للمنشآت الاطلاع على الدليل الإرشادي من خلال الرابط ،https://saifi.hrdf.org.sa/guides/Companies_Guides.pdfلطرح الفرص التدريبية المتاحة لديها، كما يمكن للجهات التدريبية زيارة الرابط ،https://saifi.hrdf.org.sa/guides/TrainingProviders_Guides.pdf للاستفادة من برنامج "صيفي"، في حين يمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على الدليل الإرشادي عبر الرابط https://saifi.hrdf.org.sa/guides/Trainees_Guides.pdf، لمعرفة كيفية التسجيل والالتحاق في البرنامج خلال فترة الصيف.

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ومعلوم أن آخر موعد لطرح الفرص التدريبية من قبل منشآت القطاع الخاص والمعاهد التدريبية، وكذلك لاختيار الفرص التدريبية من قبل الطلاب، سيكون اليوم الأول من ذي القعدة الموافق 4 يوليو المقبل، فيما سيبدأ تنفيذ البرنامج في 4 ذي القعدة الموافق 7 يوليو، وينتهي في 29 ذي القعدة الموافق للأول من أغسطس.

ويأتي تنفيذ برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، بناء على الأمر السامي الكريم الصادر برقم (7/ب/2942) وتاريخ 1/3/1418هـ، وقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (1/1047)، وتاريخ 8/3/1429هـ، المنظم لعمليات التنفيذ، والذي يلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملا فأكثر بقبول نسبة من الطلبة والطالبات بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

ويتركز دور الصندوق في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسة، (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والغرف التجارية ومنشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية والطلاب).

ويقدم برنامج "صيفي" فرصا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 عاما، وذلك بهدف إكسابهم القدرات الأساسية لتساعد في تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.