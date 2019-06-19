، شاهد طريق شاحنات كسارات "كدمي صبيا".. هبوطات مميتة حملت ذكريات مؤلمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - وسط مطالبات بتنفيذ الطريق البديل غرباً وربطه بالسريع بعيداً عن السكان

رصدت عدسة "الخليج 365" تشققات وهبوط في طريق شاحنات كسارات الكدمي وعكوة الرابط بين محافظتي هروب وصبيا مروراً بمشلحة.

وتعبر هذا الطريق مئات الشاحنات يومياً؛ لأنه يعدّ طريقاً مختصراً من محافظة هروب إلى قرى شمال محافظة صبيا ويربط بالطريق الدولي.

ويعيد هذا الهبوط الذي بدأ يتحول لحفر، ذكرى المأساة التي تعرضت لها عائلة مواطن سعودي، وراح ضحيتها ستة من أفراد أسرته ووالدتهم، بعدما تحولت الرحلة لمحافظة هروب إلى فاجعة تفاعل معها المواطنون، ووقعت في المركز ذاته وفي موقع لا يبعد كثيراً عن هذا الطريق.

وحذر مواطنون من استمرار سير الشاحنات في كل الطرق دون الالتزام بالمسار الذي أعلنت الوزارة أنها ستحدده، مما يؤدي إلى الإضرار بطرقات مركز الكدمي؛ نظراً لعبور آلاف الشحنات على تلك الطرق التي تقصدها الكسارات المتجمعة بالمركز.

وجدد المواطنون مطالباتهم بتنفيذ الطريق البديل غرباً وربطه بالطريق السريع بعيداً عن السكان.