اللواء بجاد بن نايف نائبًا لمدير عام الدفاع المدني

وافق وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف على تعيين اللواء بجاد بن نايف المطيري نائبًا لمدير عام الدفاع المدني.
وذكر بيانٌ صادرٌ عن المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، اطلعت عليه «عاجل»: «صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على تعيين اللواء بجاد بن نايف المطيري نائبًا لمدير عام الدفاع المدني».
وأعرب اللواء بجاد عن شكره وتقديره لوزير الداخلية ومدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، بحسب البيان الذي لم يرد به مزيد من التفاصيل.
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