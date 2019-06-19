الملك وولي العهد يعزّيان رئيس حكومة إثيوبيا في وفاة والده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لرئيس وزراء إثيوبيا الدكتور آبي أحمد علي في وفاة والده.

وقال الملك، بحسب وكالة الأنباء السعودية: «علمنا بنبأ وفاة والدكم- رحمه الله- وإننا إذ نبعث لدولتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمَّده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لرئيس الوزراء الإثيوبي، قال فيها سموه: «تلقيت نبأ وفاة والدكم- رحمه الله- وأبعث لدولتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».