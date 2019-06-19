السعودية اليوم / 192 مقلعاً عن التدخين في نجران خلال 3 أشهر



نجران 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس

أسهم برنامج مكافحة التدخين بنجران بفضل الله في إقلاع 192 مراجعاً عن التدخين، خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، بنسبة بلغت 46,3% من إجمالي المراجعين لعيادات مكافحة التدخين بنجران، الذين بلغ عددهم 414 مراجعاً، وذلك حسب الفئات السنية من سن 15 - 60 عاماً فما فوق.

وأضافت أن البرنامج نفذ 22 فعالية توعوية وتثقيفية وعلاجية وترفيهية استهدفت 5664 مستفيداً، حيث شملت الفعاليات تنفيذ زيارات للعديد من المدارس والإدارات الحكومية بالمنطقة، تم خلالها تنظيم المعارض وإقامة سلسلة من المحاضرات التوعوية للحد من انتشار ظاهرة تعاطي التبغ بجميع أنواعه وأشكاله، إضافة إلى تقديم شرح مفصل عن أسبابه وأضراره وطرق علاجه، والتعريف بالدور الذي يقدمه البرنامج من خدمات علاجية وتوعوية لحث ومساعدة المتعاطي على الإقلاع عن التدخين، لافتةً أنه تم تدريب وتأهيل عدد من الكوادر الصحية في مكافحة التبغ بواقع دورتين استهدفت 53 متدرباً.

يذكر أن برنامج عيادة التدخين بنجران يقدم خدماته للمراجعين والمراجعات عبر العيادة الرئيسة, إضافة إلى العيادات المقامة بمراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة (الحضن، الفيصلية، رجلاء، الفهد الشمالي، الفهد الجنوبي، الضباط، الأمير مشعل، سلطانة شروره).

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13:55ت م

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