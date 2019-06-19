السعودية اليوم / بحث تعزيز التعاون العلمي بين الجامعة الإلكترونية وكلية الملك فهد الأمنية



الرياض 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس

بحث مدير الجامعة

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من الجامعة الإلكترونية برئاسة الدكتور إبراهيم المعيقل لمقر كلية الملك فهد الأمنية، اطلعوا خلالها على مكتبة الملك سلمان الأمينة، ومركز الدراسات والبحوث، والمعهد العالي للدراسات الأمنية، وبرنامج بكالوريوس العلوم للدراسات الأمنية.

وقدّم الدكتور إبراهيم المعيقل خلال اجتماعه باللواء علي الدعيج شرحًا عن الجامعة السعودية الإلكترونية ورؤيتها ورسالتها وأهدافها والبرامج والتخصصات التي تقدمها في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، موضحًا أن الجامعة طرحت عدد من البرامج النوعية التي تهدف إلى تعزيز سوق العمل السعودي، وقامت بعقد شراكات علمية مع عدد من الجامعات العريقة كجامعة فرانكلين وجامعة ولاية أوهايو وجامعة ولاية كولورادو الأمريكية بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030.

وضم وفد الجامعة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن عبد الرحمن العويرضي، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور ثامر بن عمر الحسين.

// انتهى //

13:06ت م

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الرياض 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسبحث مدير الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز المعيقل ومدير كلية الملك فهد الأمنية اللواء علي بن عبد الرحمن الدعيج سبل التعاون في مجال التدريب والتعليم بين الجامعة الإلكترونية وكلية الملك فهد الأمنية.جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من الجامعة الإلكترونية برئاسة الدكتور إبراهيم المعيقل لمقر كلية الملك فهد الأمنية، اطلعوا خلالها على مكتبة الملك سلمان الأمينة، ومركز الدراسات والبحوث، والمعهد العالي للدراسات الأمنية، وبرنامج بكالوريوس العلوم للدراسات الأمنية.وقدّم الدكتور إبراهيم المعيقل خلال اجتماعه باللواء علي الدعيج شرحًا عن الجامعة السعودية الإلكترونية ورؤيتها ورسالتها وأهدافها والبرامج والتخصصات التي تقدمها في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، موضحًا أن الجامعة طرحت عدد من البرامج النوعية التي تهدف إلى تعزيز سوق العمل السعودي، وقامت بعقد شراكات علمية مع عدد من الجامعات العريقة كجامعة فرانكلين وجامعة ولاية أوهايو وجامعة ولاية كولورادو الأمريكية بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030.وضم وفد الجامعة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن عبد الرحمن العويرضي، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور ثامر بن عمر الحسين.// انتهى //13:06ت م0080

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