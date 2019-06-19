، "الحكومة اليمنية" ترفض تعليق أنشطة برنامج الغذاء العالمي ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعت إلى تدخل المجتمع الدولي لردع انتهاكات ميليشيا الحوثي

أعلنت الحكومة اليمنية رفضها إيقاف وتعليق أيّ مساعدات إنسانية بسبب انتهاكات الانقلابيين الحوثيين للعملية الإغاثية.

وأصدرت اللجنة العليا للإغاثة باليمن بياناً بهذا الخصوص، في أول رد حكومي على إعلان برنامج الغذاء العالمي تعليق عملياتها الإنسانية في اليمن بسبب انتهاكات الحوثيين وتلاعبهم بالمساعدات.

وقالت اللجنة: الحكومة لن تقبل إيقاف وتعليق أيّ مساعدات إنسانية بسبب انتهاكات الحوثيين للعملية الاغاثية.

وأكّد البيان ضرورة تدخل المجتمع الدولي في إيقاف كل الإجراءات والعوائق التي تمارسها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران بحق الأعمال الإنسانية.

وطالب البيان، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك؛ منسقة الشؤون الانسانية في اليمن، ليزا غراندي؛ بضرورة التدخل العاجل وإيضاح حجم الممارسات الكارثية للميليشيات الانقلابية بحق العملية الإغاثية للرأي العام الدولي ومجلس الأمن واتخاذ الإجراءات الضامنة بإيقافها في أسرع وقت.