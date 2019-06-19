، "الحكومة اليمنية" ترفض تعليق أنشطة برنامج الغذاء العالمي ،

أعلنت الحكومة اليمنية رفضها إيقاف وتعليق أيّ مساعدات إنسانية بسبب انتهاكات الانقلابيين الحوثيين للعملية الإغاثية.
وأصدرت اللجنة العليا للإغاثة باليمن بياناً بهذا الخصوص، في أول رد حكومي على إعلان برنامج الغذاء العالمي تعليق عملياتها الإنسانية في اليمن بسبب انتهاكات الحوثيين وتلاعبهم بالمساعدات.
وقالت اللجنة: الحكومة لن تقبل إيقاف وتعليق أيّ مساعدات إنسانية بسبب انتهاكات الحوثيين للعملية الاغاثية.
وأكّد البيان ضرورة تدخل المجتمع الدولي في إيقاف كل الإجراءات والعوائق التي تمارسها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران بحق الأعمال الإنسانية.
وطالب البيان، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك؛ منسقة الشؤون الانسانية في اليمن، ليزا غراندي؛ بضرورة التدخل العاجل وإيضاح حجم الممارسات الكارثية للميليشيات الانقلابية بحق العملية الإغاثية للرأي العام الدولي ومجلس الأمن واتخاذ الإجراءات الضامنة بإيقافها في أسرع وقت.
"الحكومة اليمنية" ترفض تعليق أنشطة برنامج الغذاء العالميوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-19
أعلنت الحكومة اليمنية رفضها إيقاف وتعليق أيّ مساعدات إنسانية بسبب انتهاكات الانقلابيين الحوثيين للعملية الإغاثية.
وأصدرت اللجنة العليا للإغاثة باليمن بياناً بهذا الخصوص، في أول رد حكومي على إعلان برنامج الغذاء العالمي تعليق عملياتها الإنسانية في اليمن بسبب انتهاكات الحوثيين وتلاعبهم بالمساعدات.
وقالت اللجنة: الحكومة لن تقبل إيقاف وتعليق أيّ مساعدات إنسانية بسبب انتهاكات الحوثيين للعملية الاغاثية.
وأكّد البيان ضرورة تدخل المجتمع الدولي في إيقاف كل الإجراءات والعوائق التي تمارسها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران بحق الأعمال الإنسانية.
وطالب البيان، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك؛ منسقة الشؤون الانسانية في اليمن، ليزا غراندي؛ بضرورة التدخل العاجل وإيضاح حجم الممارسات الكارثية للميليشيات الانقلابية بحق العملية الإغاثية للرأي العام الدولي ومجلس الأمن واتخاذ الإجراءات الضامنة بإيقافها في أسرع وقت.
19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
12:41 PM
دعت إلى تدخل المجتمع الدولي لردع انتهاكات ميليشيا الحوثي
أعلنت الحكومة اليمنية رفضها إيقاف وتعليق أيّ مساعدات إنسانية بسبب انتهاكات الانقلابيين الحوثيين للعملية الإغاثية.
وأصدرت اللجنة العليا للإغاثة باليمن بياناً بهذا الخصوص، في أول رد حكومي على إعلان برنامج الغذاء العالمي تعليق عملياتها الإنسانية في اليمن بسبب انتهاكات الحوثيين وتلاعبهم بالمساعدات.
وقالت اللجنة: الحكومة لن تقبل إيقاف وتعليق أيّ مساعدات إنسانية بسبب انتهاكات الحوثيين للعملية الاغاثية.
وأكّد البيان ضرورة تدخل المجتمع الدولي في إيقاف كل الإجراءات والعوائق التي تمارسها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران بحق الأعمال الإنسانية.
وطالب البيان، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك؛ منسقة الشؤون الانسانية في اليمن، ليزا غراندي؛ بضرورة التدخل العاجل وإيضاح حجم الممارسات الكارثية للميليشيات الانقلابية بحق العملية الإغاثية للرأي العام الدولي ومجلس الأمن واتخاذ الإجراءات الضامنة بإيقافها في أسرع وقت.
، "الحكومة اليمنية" ترفض تعليق أنشطة برنامج الغذاء العالمي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر "الحكومة اليمنية" ترفض تعليق أنشطة برنامج الغذاء العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.