محمد بن مسعود - الدمام - تلقى الزميل أحمد سرور؛ أحد منسوبي القسم الرياضي في صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية، شهادة شكر وتقدير من الاتحاد العربي لكرة القدم، نظير التغطية المميزة لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال للموسم الرياضي 2018 - 2019 (البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم) في نسختها الاستثنائية. شكر وتقدير لـ "سرور" من الاتحاد العربي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-19 تلقى الزميل أحمد سرور؛ أحد منسوبي القسم الرياضي في صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية، شهادة شكر وتقدير من الاتحاد العربي لكرة القدم، نظير التغطية المميزة لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال للموسم الرياضي 2018 - 2019 (البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم) في نسختها الاستثنائية. Advertisements 19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440 11:57 AM تلقى الزميل أحمد سرور؛ أحد منسوبي القسم الرياضي في صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية، شهادة شكر وتقدير من الاتحاد العربي لكرة القدم، نظير التغطية المميزة لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال للموسم الرياضي 2018 - 2019 (البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم) في نسختها الاستثنائية. ، شكر وتقدير لـ "سرور" من الاتحاد العربي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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