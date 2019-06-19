بعد مطاردة مثيرة.. شرطة جازان تطيح بلص حاول سرقة مركبة وصاحبها يروي تفاصيل الواقعة

استطاعت الجهات الأمنية بمنطقة جازان، الإطاحة بلص حاول سرقة مركبة؛ وذلك في غضون وقت قصير من تلقيها بلاغاً عن الواقعة التي شهدت أحداثا مثيرة ومطاردة بعدما تدخل مواطن مقدماً المساعدة لصاحب السيارة الذي استغاث به.

وأوضح المواطن الذي تعرّضت مركبته من نوع “أوريون” للسرقة، أنه استغاث بشاب يُدعى خالد غزواني؛ وفزع له الشاب؛ ليستوقف المركبة، وتُلقي الجهات الأمنية القبض على السارق وتحيله إلى جهة الاختصاص.