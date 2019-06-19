تنبيه من «مدني مكة ونجران» حول السير على الطرق السريعة

نبَّهت مديريتا الدفاع المدني بمكة المكرمة ونجران، اليوم الأربعاء، إلى إتباع إرشاداتها في ظل الرياح الترابية التي تسود المنطقتين، داعيةً قائدي المركبات لتوخي الحذر على الطرق السريعة.

جاء ذلك بعد تحذيرٍ صدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية على محافظات الخرمة، والقنفذة، والليث، وتربة، ورنية بمنطقة مكة المكرمة، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

كما حذّرت هيئة الأرصاد من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية على محافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش، وشرورة بمنطقة نجران، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات وبخاصةً لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، توقَّعت فيه استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية ويمتد تأثيرها إلى منطقة نجران، وكذلك على طول الساحل الغربي.

وأشارت الهيئة إلى أنّ الفرصة لاتزال مهيَّأة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير والباحة، وذلك خلال فترة ما بعد الظهيرة.