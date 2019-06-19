السعودية اليوم / وكيل إمارة الجوف يترأس اجتماع لجنة تقييم المهرجانات والفعاليات



سكاكا 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس

عقدت لجنة إعادة دراسة وتقييم المهرجانات والفعاليات بناء على توجيه سمو أمير منطقة الجوف اجتماعها برئاسة وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبد الله آل سلطان، بحضور مستشار سمو أمير المنطقة الدكتور أحمد بن محمد السناني، وأعضاء اللجنة لمناقشة إيجابيات وسلبيات المهرجانات والفعاليات السابقة ووضع آلية لتطوير الإيجابيات وتلافي السلبيات لاحقًا.

وناقش الاجتماع إيجاد الموارد المالية الثابتة والاعتماد على الكوادر المحلية في التنظيم والإعداد بحيث يكون لهذه المهرجانات والفعاليات الأثر الملموس في خدمة المنطقة وأبنائها وبما يعود على الجميع بالنفع والفائدة وفق تطلعات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه وتحقيقًا لمحاور رؤية المملكة العربية

//انتهى//

10:48ت م

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سكاكا 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسعقدت لجنة إعادة دراسة وتقييم المهرجانات والفعاليات بناء على توجيه سمو أمير منطقة الجوف اجتماعها برئاسة وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبد الله آل سلطان، بحضور مستشار سمو أمير المنطقة الدكتور أحمد بن محمد السناني، وأعضاء اللجنة لمناقشة إيجابيات وسلبيات المهرجانات والفعاليات السابقة ووضع آلية لتطوير الإيجابيات وتلافي السلبيات لاحقًا.وناقش الاجتماع إيجاد الموارد المالية الثابتة والاعتماد على الكوادر المحلية في التنظيم والإعداد بحيث يكون لهذه المهرجانات والفعاليات الأثر الملموس في خدمة المنطقة وأبنائها وبما يعود على الجميع بالنفع والفائدة وفق تطلعات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه وتحقيقًا لمحاور رؤية المملكة العربية السعودية 2030.//انتهى//10:48ت م0029

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