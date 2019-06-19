القيادة تعزي رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية في وفاة والده

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة للدكتور آبي أحمد علي، رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، في وفاة والده

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وقال الملك: علمنا بنبأ وفاة والدكم وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للدكتور آبي أحمد علي، رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، في وفاة والده

وقال ولي العهد: تلقيت نبأ وفاة والدكم ، وأبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.