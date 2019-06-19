ضبطت فرق وزارة التجارة والاستثمار في المدينة المنورة محطة وقود غير مطابقة للمواصفات القياسية. وأوضحت الوزارة أن المحطة تبيع وقوداً مخلوطاً بمواد أخرى، ما تسبب في تضرر عدة مركبات. وأفادت التجارة بأنها حصرت المركبات المتضررة، وحمّلت مالك المحطة تكاليف نقلها وإصلاحها.

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كانت هذه تفاصيل خبر ضبط محطة باعت وقوداً مخلوطاً تضررت بسببه عدة مركبات.. و”التجارة” تلزم صاحبها بإصلاح... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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