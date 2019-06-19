8 تطبيقات و 13 لعبة أندرويد متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على قوقل بلاي

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كما عودناكم وبشكل أسبوعي، نستعرض معكم باقة من تطبيقات وألعاب نظام تشغيل أندرويد المدفوعة على أن تكون متاحة أو مجاني وبشكل كامل لفترة محدودة.

لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُؤجل تحميل أي تطبيق أو لعبة أندرويد يُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدود وإرجاعه لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل مباشرة للقائمة:

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تطبيقات :

Scalar Pro — Advanced Calculator & Math Scripts : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 1 يوم.

Mental Disorders Premium : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.

Fraction Calculator “Fractal MK-12” : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

Alien Jungle 3D Live Wallpaper : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.

Alexis Pie Icon Pack: Clean and Minimalistic : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم.

Hexadark – Hexa Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.

Zephyr – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.

Croc – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.

13 لعبة أندرويد:

Assassin Lord : Idle RPG (VIP) : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.

Crazy Tap Chef VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.

God’s Orbits – Gravity Puzzles : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.

Grow Heroes Vip : Idle RPG : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.

IMAGEine Premium : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.

Learn Mandarin – HSK 5 Hero : السعر الحقيقي 9.49$، مجاني لمدة 5 يوم.

Mineral.io : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.

Stickman Ghost 2: Gun Sword – Shadow Action RPG : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.

Superhero Fight: Sword Battle – Action RPG Premium : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.

Tap knife VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.

[VIP]Missile Dude RPG: Tap Tap Missile : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.

Field Defense VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

Speed Math 2018 – Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

في الختام:

كانت هذه باقة من تطبيقات و 13 لعبة أندرويد المتاحة مجّانًا ولفترة محدودة، لذلك سارع في التحميل لأي شيء يُعجبك، وانتظرونا في باقة أخرى الأسبوع القادم.

