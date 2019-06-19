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تتميز لوحات المفاتيح أية حواسب تعمل بنظام التشغيل ويندوز بأن هناك زر خاص يحمل شعار ويندوز يستخدم لفتح قائمة ابدأ ودعم اختصارات متعددة، ومايكروسوفت تطمح بوضع زر جديد خاص بها وهو زر أوفيس لتشغيل حزمة التطبيقات المكتبية بسهولة.

مايكروسوفت تفكر في دعم زر حقيقي خاص بأوفيس في لوحات المفاتيح

مايكروسوفت تفكر في دعم زر حقيقي خاص بأوفيس في لوحات المفاتيح

زر أوفيس سيعمل مع أزرار أخرى على شكل اختصارات مباشرة بالضغط عليها تفتح برامج أوفيس المختلفة مثل اوفيس+w يفتح وورد وهكذا. ومازالت مايكروسوفت في مرحلة دراسة المقترح حيث نشرت استبيان خاص بها على منتديات أوفيس، ومن المحتمل أن يأتي زر أوفيس بدلاً من زر ويندوز أو زر القائمة الجانبية.

مع أن الاستبيان يحتاج دخول المستخدم عبر حساب مايكروسوفت خاص بالطلاب أو الموظفين للإجابة عنه، إلا أنه يتضمن أيضاً سؤال عن إمكانية وضع الزر في الحواسب المحمولة أيضاً.

وحالياً تختبر مايكروسوفت هذا الزر برمجياً من خلال تحديث مايو 2019 في ويندوز 10 مع اختصارات متنوعة.

يذكر أن مايكروسوفت بدأت بوضع ودعم زر وينـدوز منذ عام 1994 حيث كانت حينها قائمة ابدأ جزء ثوري من نظام التشغيل وعبر وضع زر خاص به كان أسهل على المستخدمين الوصول إليه خاصة ممن يصعب عليهم التحكم بالفأرة مثل المبتدئين.

