تعرف على شروط وظائف ديوان المظالم ورابط التقديم

:



.

بدأت الإدارة العامة للموارد البشرية في ديوان المظالم اليوم تلقّي طلبات شغل عدد من الوظائف الشاغرة والتي سبق الإعلان عنها في عدد من مدن المملكة على المرتبتين السادسة والرابعة، وترغب في شغلها بالتعيين عن طريق المسابقة الوظيفية.

وكان ديوان المظالم أعلن عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال، بمقر الديوان ومحاكمه في مقرات (الرياض – جدة – المدينة المنورة – الدمام – سكاكا – أبها – مكة المكرمة – الأحساء – نجران – حائل).

شروط وظائف ديوان المظالم

Advertisements

ونوّه ديوان المظالم إلى ضرورة أن يتوفر في المتقدم شروط التعيين المُحدّدة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية..، وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومكملًا ثمانية عشر عامًا من العمر، وأن يكون لائقًا صحيًا للخدمة، وحسن السيرة والأخلاق، وأن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة بناءً على تصنيف الوظائف في وزارة الخدمة المدنية، وألّا يكون محكومًا عليه بحد شرعي أو بالقصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من جرائم الرشوة والتزوير،والاختلاس، و تهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها، أو كان محكومًا عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها، وأن يكون غير مفصول من الخدمة في الدولة لأسباب تأديبية، أو مفصولًا ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل، فضلًا ألّا تكون لديه خدمة سابقة انتهت وفق المادة (226) من اللائحة ما لم تكن قد مضت سنة من تاريخ إنهاء الخدمة.

قياس القدرات العامة

كما أنه يُشترط للمتقدّم على وظائف المرتبة الرابعة أن يجتاز اختبار (قياس القدرات العامة)، وأما المتقدم على وظائف المرتبة السادسة فيُشترَط أن يجتاز اختبار (قياس القدرة المعرفية)، الذين يُقدّمهما المركز الوطني للقياس (قياس)، على أن يكون المتقدّم قد أجرى الاختبار قبل تاريخ 3/ 11/ 1440هـ، وسيتم بعد ذلك إجراء المقابلات الشخصية للمجتازين.

وأكدت الإدارة العامة للموارد البشرية في ديوان المظالم أن التقديم على الوظائف سيكون عن طريق رابط التوظيف على البوابة الإلكترونية لديوان المظالم هنا ، خلال الفترة من 15 ـ 17 / 10 / 1440هـ .

