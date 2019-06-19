مواعيد ورابط القبول الموحد للطلاب والطالبات في جامعات الرياض

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أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد عن فتح باب التقديم للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض، حيث سيتم بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 1441 هجرياً في 2 / 1 / 1440 هجرياً الموافق 1 / 9 / 2019 ميلادياً.

ويتم الدخول على بوابة القبول المخصصة للطلاب في المواعيد المحددة للتقديم عبر الروابط الموضحة أدناه والخاص بالطلاب، وكذلك بالنسبة للطالبات الالتزام بالمواعيد الموضحة فيما يلي مع الدخول عبر البوابة المخصصة لهم.

مواعيد القبول للطلاب

بدأ التقديم على بوابة القبول يوم الاثنين 14 شوال 1440 حتى الثلاثاء 22 شوال 1440 هجرياً، على أن يتم الإعلان عن نتائج الفرز الأول يوم الخميس 1 ذو القعدة 1440، ونتائج الفرز الأخير يوم الخميس 8 ذو القعدة 1440.

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مواعيد القبول للطالبات

يبدأ التقديم على بوابة القبول يوم الأربعاء 16 شوال 1440 حتى الأربعاء 23 شوال 1440 هجرياً، وإعلان نتائج القبول يوم الخميس 8 ذو القعدة.

روابط التقديم

للتقديم لجامعات الرياض ” طلاب” يجب الدخول على بوابة القبول الموحد للطلاب.

للتقديم لجامعات الرياض “طالبات” يجب الدخول على بوابة القبول الموحد طالبات.

وتشتمل بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض على جامعات: “الإمام محمد بن سعود الإسلامية- جامعة الملك سعود- جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية- جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز- جامعة شقراء- جامعة المجمعة- الكليات التقنية بالرياض”.

بينما تشتمل بوابة القبول الموحد للطالبات في منطقة الرياض على جامعات: “الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الملك سعود- الأميرة نورة- الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية- الكلية التقنية بالرياض”.

