جامعة الملك خالد توقف عضو هيئة تدريس متعاقداً بعد نشره تغريدات مسيئة للمملكة وقيادتها

قال المتحدث الرسمي باسم جامعة الملك خالد الدكتور عبد الله حامد، اليوم (الثلاثاء)، إن الجامعة أوقفت أحد أعضاء هيئة التدريس عن العمل إثر تغريدات نشرها على “تويتر”.

وأوضح أن عضو هيئة التدريس المتعاقد كتب في حسابه إساءات للمملكة وقيادتها وشعبها، وجرى كف يده عن العمل فوراً. وأضاف أن الجامعة شكلت كذلك لجنة للتحقيق مع عضو هيئة التدريس، وأبلغت كذلك الجهات الأمنية المختصة بالواقعة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.