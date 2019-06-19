ترامب: مستعدون جيدًا لإيران وسنرى ما سيحدث

2019-06-18

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة مستعدة جيدًا لإيران، و”سنرى ماذا سيحدث”، وذلك مع تصاعد التوتر بعد هجمات على عدة ناقلات نفط، وإعلان طهران أنها ستزيد من تخصيب اليورانيوم.

وكانت واشنطن أعلنت أمس الاثنين أنها ستنشر نحو ألف جندي إضافي في الشرق الأوسط، متعللة بمخاوف من تهديد إيراني.

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جاء تصريح ترامب بعد ساعات من خطاب لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، قال فيه: إن جنودنا في القيادة الوسطى جاهزون لأي تهديد تمثله إيران، مضيفًا: نحن موجودون في المنطقة لردع أي اعتداء من طهران ولحماية مصالحنا.

وأضاف بومبيو في كلمة له من مقر القيادة الوسطى في فلوريدا، أن لدى واشنطن أدلة قوية على تورط إيران باعتداءات ناقلات النفط في الخليج، لافتًا إلى أن أمريكا تبادلت عددًا من الرسائل مع إيران.

وجدد وزير الخارجية الأمريكية رغبة الولايات المتحدة في ردع العدوان وليس الحرب.

وقال: إن لجميع الدول مصلحة في حماية الملاحة البحرية وإمدادات النفط، مشيرًا إلى أنه ليس من مصلحة إيران الاستمرار في سياستها الحالية.