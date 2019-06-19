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2019-06-18 إصابة شخصين وإخلاء قاعة أفراح في حفر الباطن بسبب حريق متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة حفر الباطن من إخماد حريق شب في غرفة بداخل قاعة أفراح؛ حيث تم إخلاء القاعة. Advertisements ونتج عن الحريق إصابتان نقلتا عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى لتلقي العلاج. بدورها، تواصلت “متابعات الخليج 365” مع المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، إلا أنها لم تتلقًّ الرد حتى لحظة إعداد هذا الخبر.









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